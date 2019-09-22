الجندى: الرئيس يكره الشائعات مثل النبي

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خالد الجندي

دي إم سي

المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي كان يتضايق من الشائعات، مستشهدًا بالآية القرآنية القائلة "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، قائلاً: "ده بيقول للنبي، يعني النبي نفسه كان بيتضايق من الشائعات والكلام اللي مش مظبوط، ومكنش بيبقى مبسوط".

 وتابع: "النبي نفسه كان بيحس بأذى بالكلام اللي مش مظبوط، ما هو الراجل الجد ميحبش الكلام اللي مش جد، نفس الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضايق من الشائعات".

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