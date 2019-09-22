ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

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سادت حالة من الجدل في الشارع الكويتي، عقب إلغاء ندوة عن " قواعد العشق الأربعون على أنغام الصوفية"، والتي كانت مقررا إقامتها في أحد الفنادق أمس الأول.

 وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن المعترضين عن إلغاء الندوة فإن  ذلك يشكل حالة من التراجع والقمع الفكري.

 وأضافوا أن الحريات مكفولة دستوريا، لكن الحكومة تستجيب لبعض المتشددين دينيا، معتبرين أن البعض ينصِّب نفسه حارسا للفضيلة، بحسب ما ذكرته صحيفة القبس.

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت شكاوى من أن الحفل المزمع يسيء إلى العقيدة الإسلامية والقيم المجتمعية. كما فتحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيقا موسعا مع مسؤولي نادي القراءة المنظم للحفل، وأبلغتهم عدم السماح بإقامة الندوة بلا ترخيص.

وأفادت بعض المصادر أن الداخلية لا علاقة لها بمحتوى الندوات والفعاليات، وتقتصر مهمتها على التحقق من حصول الجهة المنظمة على الترخيص. وكان عدد من النواب قد حملوا على منظمي الندوة وطالبوا في تغريدات على تويتر بضرورة منعها بسبب إساءتها للدين الإسلامي، ومساسها بقيم المجتمع.




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