» أخيرًا.. السماح للنساء بحضور المباريات بإيران

22 سبتمبر 2019 - 01:23 م

سمحت السلطات الإيرانية للنساء بحضور مباريات تصفيات كأس العالم بطهران الشهر المقبل.

ومن جانبه، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت.

ولفت إنفانتينو: حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الإستاد بالمباراة الدولية القادمة لإيران، موضحًا هذا أمر مهم جدًا ولم يحدث (في إيران) منذ 40 عامًا مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة.