مروع.. يذبح والده بمكة المكرمة

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مكة المكمة

في واقعة صادمة بالعاصمة المقدسة أقدم شاب على ذبح والده شهدت العاصمة المقدسة صباح اليوم الأحد.

وكان مواطن، في العقد الرابع من عمره قد قام  بذبح والده بسلاح أبيض، بحي شرائع المجاهدين في مكة المكرمة، حيث تعرض أحد الآباء  للقتل، على يد أحد أبنائه، والذي كان في حالة غير طبيعية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على ”الابن  الجاني دون أي مقاومة، وسلمت القضية بكاملها لقسم الشرائع لاتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات اللازمة تجاه الجاني.


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