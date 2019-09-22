كاتب كويتي: السيسي سد مصر المنيع أمام وصول "الإخوان" للحكم

22 سبتمبر 2019 - 02:33 م

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو السد المنيع أمام وصول نظام "الاخوان" الدموي والمتخلف إلى حكم مصر.









وأضاف الصراف في مقاله اليومي بجريدة "القبس الالكترونية" اليوم الأحد: "إن مصر وصلت في عهد مرسي إلى وضع كارثي وكادت أن تنزلق للهاوية ولحرب أهلية، ولم ينته الكابوس إلا برحيل مرسي، بعد تظاهرات مليونية لم تعرف مصر لها مثيلا في تاريخها، ثم جاء عهد السيسي، واستطاع في سنوات قليلة، ليس فقط أن ينتج أكثر مما أنتجه من سبقه من رؤساء، بل نجح كذلك في اتخاذ إجراءات مصيرية، لم يستطع كل من سبقه من رؤساء الاقدام عليها".









وأكد أن الرئيس السيسي وفر لمصر الاستقرار الذي تنشده، وخلصها من حكم "الإخوان"، وقلل كثيرا من قوتهم، وأوقف انهيار الدولة، ونجح في تطوير العاصمة المصرية التي أهملت طويلا، واستحدث عاصمة إدارية جديدة، واهتم بتراث القاهرة القديمة، والتي ستصبح خلال سنوات قليلة، قبلة للسياح ومدينة تاريخية نموذجية، فضلا عن أنه نجح لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، في تحرير الجنيه المصري، دون أن تقع الكارثة التي توقعها كل من سبقه.







