هل قول صدق الله العظيم بدعة؟ .. الإفتاء ترد

22 سبتمبر 2019 - 02:37 م



وجهت متصلة، سؤالاً إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، بشأن حكم قول "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من تلاوة القرآن، قائلة: "هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن ليس له أصل في الدين، وأنه بدعة"، مشيرة إلى أنها سمعت بهذا القول، ولا تعلم مدى صحة الكلام.



ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الإفتاء، خلال إجابته عبر صفحة "دار الإفتاء" على موقع "الفيسبوك"، أنه يشرع قول صدق الله العظيم بعد تلاوة االقرآن، مستدلاً بقوله تعالى في كتابه الكريم "قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".



وأوضح، أنه جرت عادة القراء الذين تلقوا القرآن الكريم بالأسانيد، والتلقي المباشر أنهم بعد القراءة يقولون صدق الله العظيم، حيث أنه شىء تلقته الأمة بالقبول، وليس به ما يخالف الشريعة، مستدلاً بالحديث الشريف، "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

