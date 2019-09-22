» بالفيديو.. "صلاح" يصنع هدف التقدم لليفربول

أحرز أرنولد هدف فريق ليفربول الأول فى شباك مضيفه تشيلسي بالدقيقة 15 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي من صناعة النجم المصري محمد صلاح لتصبح النتيجة 1 - 0 لصالح ليفربول.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد ليفربول كالتالي، كيبا، أزبيليكويتا، كريستينسن، توموري، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام.

في حين جاء تشكيل ليفربول ضد تشيلسي كالتالي، أدريان، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، صلاح، فيرمينو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات متتالية، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذى حقق فوزًا تاريخيًا على واتفورد بنتيجة 8 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الاتحاد".