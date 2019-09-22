تصعيد سعودي ضد إيران

22 سبتمبر 2019 - 05:55 م

صعد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، من تصريحاته اليوم الأحد ضد إيران، مشددًا على أن السعودية ستعتبر الهجوم على شركة «أرامكو»، حال ثبوت انطلاقه من الأراضي الإيرانية «عمل حرب».

وتابع في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: «نحمل إيران المسئولية لأن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها على السعودية، ليس فقط تلك التي استهدفت بقيق وهجرة خريص وإنما كذلك المطلقة من اليمن، مصنوعة وموجهة إيرانيا».

وتابع الجبير: «لكن إطلاق الهجوم من أراضي البلاد، في حال حدوث ذلك حقًا، يضعنا في فئة أخرى. هذا الأمر سجري اعتباره عمل حرب».

وتعليقًا على نفي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لهذه الاتهامات، قال الجبير، الذي أجرى أمس السبت سلسلة واسعة من المقابلات إضافة إلى مؤتمر صحفي بشأن التوتر مع إيران على خلفية الهجوم الأخير على «أرامكو»: «هو ومسؤولون إيرانيون آخرون قالوا أشياء كثيرة لا تتطابق مع الحقيقة أو تمثل أكاذيب صارخة، والادعاء أنهم ليسوا مسئولين عن الحادث ولم يفعلوا ذلك مثير للامتعاض».

واعتبر الوزير السعودي أن «ظريف» إما يكذب أو لا يعرف الحقيقة، موضحًا: «نعلم أن هناك جناحًا في الحكومة الإيرانية يعرض على العالم صورة بلاد تريد التفاوض، لكنه على ما يبدو لا يتمتع بأي نفوذ، وهناك جناح آخر يري تصدير الثورة والسيطرة على المنطقة، وهو لا يريد الحوار. وهذا الأمر يشبه وجهين لعملة واحدة».

وتابع: «ما رأيناه هو أن التصرفات الإيرانية العدوانية شهدت ارتفاعا وليس انخفاضا، وتهديد إيران لإمدادات الطاقة العالمية أيضا ارتفع ولم ينخفض».

وأردف: «نريد من إيران أن تتصرف كدولة طبيعية، أن تتخلى عن اتباع نهج الثورة وأن تصبح دولة قومية، وأن توقف تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى، ووقف دعم الجماعات الإرهابية وتزويدها بالصواريخ، وضمان عدم وصولها إلى موقف ستحصل فيه على أسلحة نووية. نريد أن يحافظوا على حسن الجوار، نريد علاقات جيدة مع إيران، والتجارة معهم، لكن لا يمكننا تحقيق ذلك حيث كل ما يفعلونه هو نشر الموت والدمار. على مدار السنوات الـ40 الماضية حاولنا مد يد الصداقة لإيران، وكل ما قوبلنا به هو الموت والدمار».

وتعهد «الجبير» بأن تقوم المملكة بكل ما يلزم لضمان أمن البلاد وشعبها ومنشآتها، لكنه أضاف: «لا نريد حربا مع إيران، كما لا تريد ذلك الولايات المتحدة، لكن القرار يعود إلى الإيرانيين. وفي حال مواصلتهم سلك هذا الطريق قد يواجهون تبعات عملية عسكرية، لكن لا أحد يريد الحرب، والكل يسعى إلى تسوية الوضع سلميا مع تحقيق نتيجة وقف السياسات العدوانية من قبل إيران».