حكم قضائي صادم لـ بطلة «عندي ظروف»

22 سبتمبر 2019 - 06:36 م

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، بتأييد حبس المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" 3 سنوات، في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

وجاء الحكم بقبول الاستئناف بحق «شيما» وباقي المتهمين في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة وترويج المخدرات «شكلًا» وفي الموضوع بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت بمعاقبة «شيما» و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، كما قضت بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين فى الكافيه الذى شهد الواقعة، واستأنف دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة ضد موكليهم.

وكشفت تحقيقات القضية عن تورط شيما و7 فتيات في ممارسة أعمال الدعارة، وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل به بمنطقة المهندسين بالعجوزة، بإشراف مالك الكافيه وشقيقه، وعاونهم فى ذلك 4 شباب آخرون من العاملين بالكافيه.