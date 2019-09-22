"منى زكى" تصدم الجمهور بفستانها في الجونة

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان في دورته الثالثة لعام 2019.

ظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة غريبة، مرتدية فستان أبيض مكشوف الصدر، ويؤخذ الفرو الأبيض من آخر الفستان، وأثارت الفنانة منى زكى الجدل ووصفها البعض من متابعيها بأنها إطلالة صادمة.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربي وعالمي، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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