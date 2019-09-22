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قصف الحشد الشعبي من طائرة مجهولة بالعراق

عرب وعالم

الحشد الشعبي
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طائرة مجهولة

صرح مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأحد، بأن طائرة مجهولة قامت بقصف موقع لـ "الحشد الشعبي" في المنطقة.

قال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "طائرة مجهولة أقدمت، اليوم، على قصف موقع للحشد الشعبي قرب بحيرة الثرثار بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

وكان مصدر أمني مطلع قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، عن تعرض معسكر لـ "الحشد الشعبي" إلى ضربة جوية مجهولة غربي الأنبار.

وشهدت الأيام الماضية، هجمات متكررة لطائرات مجهولة ضد مواقع "الحشد الشعبي" في مناطق متفرقة من البلاد.


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