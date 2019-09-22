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ضجة بشأن زواج «محمد رمضان» و«حلا شيحة»

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حلا شيحة

مسلسل زلزال

خرجت الفنانة حلا شيحا، عن صمتها بشأن زواجها من الفنان محمد رمضان، بعد تردد أنباء مؤخرًا بهذا الشأن، ما آثار ضجة على مواقع التواصل.

وجاء هذا بعد انتشار صور لهما على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة الحالية.

وأكدت «شيحة» أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة: «مُجرد شائعات مُضحكة، ومحمد بمثابة زميل وصديق له، كما أن زوجته صديقة لي».

وتابعت في تصريحات لصحيفة «الوطن»: «إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، التي تُخرج من آنٍ لآخر.. هذه الأخبار لا تُسبب لي إزعاج على الإطلاق، بينما لا أود إفساد صداقتي مع محمد رمضان».

وأرجعت الفنانة العائدة من الاعتزال تداول نبأ الزواج إلى تعاونها مع في مسلسل «زلزال» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت إنها تُكرس جهدها في الوقت الحالي في التمثيل، والعودة بشكل قوي، لاسيما وأنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات طوال، لافتة إلى أن قرار زواجها لا تُفكر فيه حاليًا، ويُعد ضمن الأهداف المؤجلة.


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