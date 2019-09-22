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إصابة 132 شخصًا فى زلزال بألبانيا

عرب وعالم

زلزال
زلزال

وكالات

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إصابات

زلزال

البانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألبانية، الأحد، إصابة 132 شخصا وتعرض مئات المباني، جراء زلزال ضرب البلاد السبت.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الزلزال وقع على بعد 30 كم شمالي مدينة "دراس" الواقعة غرب العاصمة تيرانا، بقوة 5.8 درجات.

وأشار البيان، أن 628 مبنى بين منازل ومدارس ومراكز صحية، تعرض لأضرار جراء الزلزال في عموم البلاد، وفي مقدمتها العاصمة تيرانا ومدينة دراس.

والسبت، أكدت وزارة الدفاع الألبانية أن الزلزال يعد الأعنف في البلاد خلال العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة. 


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