» شقيق "وائل غنيم" يواجه 4 اتهامات

22 سبتمبر 2019 - 09:30 م

يواجه حازم غنيم شقيق الناشط السياسي وائل غنيم، 4 اتهامات وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا، ليوم الأحد.

جاء ذلك بعد جلسة تحقيقات استمرت قرابة ساعتين، حيث نسبت له النيابة في القضية رقم 1338 لسنة 2019 المشاركة في تحرك يضم جماعة الإخوان وعناصر إثارية بغرض القيام بأعمال عدائية، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة، وأمرت النيابة بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ونفى حازم غنيم، طبيب، الاتهامات المنسوبة له، كما نفى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب 3 محامين حضروا التحقيقات؛ فإن استجواب «حازم» دار حول نشأة شقيقه وائل ونشاطه وعمله في الخارج وكيفية سفره إلى أمريكا، بالإضافة إلى معلوماته عن الحالة النفسية لشقيقه وسبب تصويره ونشره للفيديوهات التي بثها عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة. وقال «حازم» إنه لا يعرف شيء عن طبيعة عمل شقيقه ولا يعرف الدافع من بثه لتلك الفيديوهات.

وقال الدفاع، إن النيابة لم تواجه موكلهم بأي أحراز في الاتهامات المنسوبة له، في الوقت الذي تضمن محضر التحريات اتهامات له بنشر أخبار كاذبة تحرض على التظاهر بغرض تكدير السلم العام والخروج على الحاكم.