» أسعار الذهب تشهد استقرارًا وعيار 21 يسجل 687 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الأحد -22- 9-2019- وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 687 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعر أمس وفق نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقال نجيب، إن عيار 21 يشهد تذبذبًا في الأسعار، في الوقت الذي لا تزال مبيعات الذهب تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.

وأضاف أن استقرار الذهب بسبب ثبات سعر الأوقية الآن نتيجة إغلاق البورصة العالمية للذهب بعد ما ارتفعت الأوقية أمس بنحو 7 دولارات للأوقية.

وسجلت 1517 دولارات في البورصة العالمية، وسط تذبذب الأسعار وضبابية في رؤية المستثمرين حول مصير المعدن الأصفر.

في الوقت الذي يشهد أسعار الدولار تراجعًا في السوق المحلية ما يحد من ارتفاعات سعر الذهب المتتالية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة اليوم كالآتي:

عيار 21 الأكثر شيوعًا 687 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 787 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 586 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5498 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1517 دولارات.