» واشنطن تقيّد تحركات روحاني في نيويورك

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قيادي بارز بالإخوان يصف ثورة 25 يناير بـ«النكسة»
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الداخلية: تجفيف غسيل أموال لعصابة مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه
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