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بريطانيا ترصد 87 مليون جنيه إسترليني لدعم الروهينجا

عرب وعالم

اغتصابات جماعية ضد نساء الروهينجا
اغتصابات جماعية ضد نساء الروهينجا

المصريون ووكالات

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أعلنت المملكة المتحدة توفير حزمة مالية جديدة تبلغ 87 مليون جنيه إسترليني، لدعم ملف أزمة الروهنغيا المضطهدة اللاجئين في بنغلاديش.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني، الأحد.
وذكر البيان أن بريطانيا توفر 87 مليون جنيه استرليني لدعم عملية لاجئي الروهنغيا في مخيم كوكس بازار (جنوبي بنغلاديش)، لترفع بذلك حجم مساهمتها منذ بداية الأزمة في أغسطس / آب 2017 إلى ما مجموعه 226 مليون جنيه استرليني.
وأوضح البيان أن المساعدات المالية تلك ستساعد في تأمين المساعدات الأساسية، كالغذاء والماء والمأوى والتعليم والتدريب والمشورة، لمساعدة اللاجئين في ميانمار على إعادة بناء حياتهم.
وأضاف: يتم توفير أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني لدعم التنمية في منطقة كوكس بازار لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية في المجتمع المضيف (بنغلاديش) الناجمة عن تدفق الروهنغيا.
ويعيش في مخيمات كوكس بازار، قرابة مليون من اللاجئين الروهنغيا الذين فروا من حملة عسكرية وحشية، شنتها عليهم منذ أغسطس/ آب 2017، القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". -

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