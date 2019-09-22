عبد الحليم قنديل: "الديمقراطية لا تُبنى في الفراغ"

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عبد الحليم قنديل

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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعت إلى تكوين مشهد عبثي في مصر، مؤكدًا أنهم لم يشاركوا في ثورة يناير، وانتسابهم لها زور وكذب.
وأضاف «قنديل»، خلال حواره مع الإعلاميين شادي شاش ويوسف الحسيني، على «إكسترا نيوز»، الأحد، أن شعبية الإخوان كانت «طفح»، ووجودهم انتهى في 6 أشهر فقط.
وأوضح أن الشعب المصري يؤكد دائمًا رفضه لجماعة الإخوان الإرهابية وممارساتها، مؤكدًا أن الثورات لا تحدث بالهاشتاجات في كل الدول.


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