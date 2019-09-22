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بهاء أبوشقة يطالب بإطلاق قناة وطنية للرد على هذا الأمر

الحياة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

المصريون ووكالات

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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إننا أمام حرب للجيل الرابع، تعتمد على الفوضى، وليس مواجهة الجيوش، حيث يمكن إسقاط الدول بلا طلقات.
وأضاف أبوشقة، خلال لقائه في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «الشائعات والفتن وعملاء الداخل والخارج أدوات حروب الجيل الرابع، ولا بد أن يعي الإعلام هذه الحقيقة»، متابعا: «لا بد أن نكون في حالة عالية من الإعداد الإعلامي والعسكري، لمواجهة إعلام خارجي مغرض».
وأكد رئيس حزب الوفد على أهمية توقع الأزمات وليس مجرد انتظارها، متابعا: «نحن نتعرض لهجمة شرسة من الكتائب الإلكترونية، ويجب الاستعداد لصدها»، مشيرا إلى أن حزب الوفد سبق أن حذر من هذه الحرب على لسان جريدته.
وشدد أبوشقة على ضرورة مجاراة التكنولوجيا المتطورة، والإلمام بكافة الفنيات لخوض تلك الحرب الشرسة، متابعا: «يجب أن نمتلك جهازا متكاملا من متخصصي التكنولوجيا لمجابهة حروب الجيل الرابع»، داعيا لإطلاق قناة وطنية للرد على أكاذيب قناة الجزيرة.

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