فرنسا: الهجوم على أرامكو نقطة تحول في المنطقة

22 سبتمبر 2019 - 11:40 م

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأحد، إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية نقطة تحوّل في المنطقة.



وأرسلت فرنسا سابقاً خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص.

