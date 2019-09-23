مطالبات بتسليم "المقاول الهارب" إلى مصر لمحاكمته

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قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن الشعب المصري واع، ولم يستجب لدعوات النزول يوم الجمعة الماضي.
وأضاف مصطفى، خلال لقاء إعلامي، الليلة: «أقترح اتخاذ إجراء قانوني جنائي ضد المقاول الهارب، ويجب تسليمه من جانب الإنتربول، حتى تتم محاكمته في مصر، ولا يفلت بفعلته».


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