عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "محمود السيسي"

نوه الإعلامي عمرو أديب، نذيع برنامج "الحكاية" أنه سوف يستضيف محمود عبد الفتاح السيسي.



وفاجئ أديب، خلال برنامجه، "الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الأحد، المشاهدين، عند تقديم محمود السيسي، قائلا: "معانا محمود عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19019، ليعقب الأخير، قائلا: "اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي لو سمحت".

