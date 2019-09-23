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لميس الحديدي

تعليق ناري من لميس الحديدي على اشتغالة عمرو أديب لقنوات الإخوان

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تعليق ناري من لميس الحديدي على اشتغالة عمرو أديب لقنوات الإخوان

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لميس الحديدي
لميس الحديدي

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لميس الحديدي

عمرو أديب

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خدعة زوجها لقنوات الإخوان بعد إعلان استضافته لمحمود حمدي السيسي صاحب صيدليا 19011 والذي ظنت قنوات الشرق ومكملين أنه نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر "عمرو أديب" عبر تويتر تغريدة ساخرة من مسلسل جمعة الشوان ، حيث قامت الإعلامية لميس الحديدي بعمل "ريتويت" لتغريدته وعلقت قائلة: "ملعوبة يا مورا يا حريف".

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