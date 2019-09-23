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محمد رمضان يكشف عدة مفاجآت عن المقاول الهارب .. فما هي؟

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محمد رمضان
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محمد رمضان

محمد على

شن الفنان محمد رمضان هجوما شرسا على المقاول الهارب محمد علي ، وذلك في لقاء مع برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

وقال "رمضان" في مداخلة هاتفية: "ده راجل عمل مشروع في حياته وفشل، والمشروع أفلس وبقى عليه قروض، وهاجر وهرب من بلده، بأي منطق نسمع له؟، ده راجل لو عنده نصيحة، كان نصح نفسه".

واستطرد محمد رمضان: "إحنا شعب ابن بلد وعارفين إن اللي أكل عيش وملح في مصر، وهرب بره مصر، حتى لو فيه حاجه وحشة، مابيبقاش عندنا صفة (إذا خاصم فجر)، ليه يطلع يقول الكلام ده؟ والافتراء ده؟"

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