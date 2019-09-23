» رسائل مؤثرة من هنا الزاهد لمتابعيها بعد نقلها للمستشفى

أحمد عادل شعبان
وجهت فنانة شهيرة عدة رسائل إلى متابعيها بعد نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
و نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة على Instagram، صورة شكرت فيها كل من حاول الاطمئنان عليها والتواصل معها قائلة: "شكرًا لكل المكالمات والرسائل التي تلقيتها"، أتبعتها بصورة دعت فيها لنفسها قائلة: "رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".
وحتى الآن لم تكشف هنا أو زوجها الفنان أحمد فهمي طبيعة الأزمة الصحية التي تتعرض لها ، وإن كانت مُنعت من الطعام لمدة 3 أيام فضلا عن التلويح باحتمالية إجرائها لجراحة في حال عدم تحسن صحتها.
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