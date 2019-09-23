» إشادة إنجليزية بحارس مرمى إنبي

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نجح محمود جاد حارس مرمى إنبى، فى خطف الأضواء بالجولة الأولى لمسابقة الدورى العام، بعدما تصدى لتسديدة رائعة من عبد الله السعيد لاعب إنبي من وسط الملعب خلال اللقاء الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى وانتهى بفوز بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.

ووصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تصدى الحارس للكرة بـ"البهلوانى"، وذكرت أنه تصدى من المستحيل إنقاذه، ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة من تصدى الحارس، قائلة، "حارس مذهل فى مصر".

ورغم إصرار واستماتة محمود جاد فى الذود عن مرماه خسر فريقه المباراة برباعية نظيفة.

ويعد محمود جاد (22 عامًا) من الحراس الواعدين فى مصر، وتم استدعاؤه مؤخراً لارتداء قميص منتخب "الفراعنة" لأقل من 23 عاما.


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