أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

في الآونة الأخيرة، تداولت أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندي الكامل، وأن الأخيرة غادرت الجونة بعد حضورها معه لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، وعادت إلى القاهرة.

وبحسب الأخبار المتداولة، فإن الثنائي قررا الانفصال ولكن لم يصرح أحد منهما رسميا بذلك إلى الآن.

ويأتي ذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي نشب بينهما في حفل الافتتاح في أروقة الفندق الذي يقيمان به، وحاول المتواجدون في المكان احتواء الموقف ولكن تصاعدت الأزمة لساعات.

بينما يتواجد الفيشاوي حاليًا في الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام.