  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
موسى مصطفي

مرشح رئاسي سابق: مش هنجامل حد ولازم نبقى واقعيين

ميتشو

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

خالد الجارالله

الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية

الأهلى

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

الحوثيون

مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي

أحمد موسي

أحمد موسى: الحساب قادم

الجيش الروسي

5 دول لا يمكن غزوها في العالم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عدة مفاجآت عن المقاول الهارب .. فما هي؟

في الجونة..

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

الصفحة الأخيرة

أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بعد أنباء القبض عليها.. محامي «بوسي» يفجر مفاجأة

#

أحمد الفيشاوي يتراجع عن عدم تنفيذ وصية والده

#

حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته

#

تعليق ناري من ريهام سعيد على طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد

في الآونة الأخيرة، تداولت أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندي الكامل، وأن الأخيرة غادرت الجونة بعد حضورها معه لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، وعادت إلى القاهرة.

وبحسب الأخبار المتداولة، فإن الثنائي قررا الانفصال ولكن لم يصرح أحد منهما رسميا بذلك إلى الآن.

ويأتي ذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي نشب بينهما في حفل الافتتاح في أروقة الفندق الذي يقيمان به، وحاول المتواجدون في المكان احتواء الموقف ولكن تصاعدت الأزمة لساعات.

بينما يتواجد الفيشاوي حاليًا في الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد
» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"
» طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"
» احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان
» إشادة إنجليزية بحارس مرمى إنبي
» تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"
» فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان.. تعرف على السبب
» حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور
» طبخت وصفة من اليوتيوب .. فماتت محترقة في الحال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية