  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
موسى مصطفي

مرشح رئاسي سابق: مش هنجامل حد ولازم نبقى واقعيين

ميتشو

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

خالد الجارالله

الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية

الأهلى

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

الحوثيون

مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي

أحمد موسي

أحمد موسى: الحساب قادم

الجيش الروسي

5 دول لا يمكن غزوها في العالم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عدة مفاجآت عن المقاول الهارب .. فما هي؟

مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي

عرب وعالم

الحوثيون
الحوثيون

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة

#

أول تعليق من حزب النور عن "صفقة القرن"

#

إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله

#

زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم بـ "سلاح تكتيكي جديد"


أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية، قال ظريف إن "الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم".
وشدد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على أن "السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو في مناطقها الشرقية"، معربا عن عدم ثقته في نزاهة التحقيق الدولي.

وقال ظريف: "أنا واثق بأن إيران لم يكن لها دور (في الهجوم). أنا واثق بأن كل من سيجري تحقيقا نزيها سيصل إلى الاستنتاج نفسه. لكن لا أستطيع القول مسبقا إن الناس الذين سيتم إرسالهم سيجرون تحقيقا محايدا، لأننا نعرف سوابق لذلك".

وردا على سؤال عما إذا كانت بلاده ستقبل نتائج التحقيق الدولي، قال ظريف: "كلا، بل سنقبل نتائج تحقيق محايد"، مضيفا: "باستطاعتنا تشكيل فريق تحقيق محايد. لم تقم الأمم المتحدة بإبلاغنا ببدء التحقيق. لم تقم الأمم المتحدة بالتشاور معنا. لا نعلم على أي أساس يقوم. إذا سنعتني بذلك جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة. واثقون بأن الأمم المتحدة، في حال إجرائها تحقيقا محايدا، ستخلص إلى أن ذلك الهجوم لم يتم شنه من إيران".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.


إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد
» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"
» طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"
» احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان
» إشادة إنجليزية بحارس مرمى إنبي
» تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"
» فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان.. تعرف على السبب
» حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور
» طبخت وصفة من اليوتيوب .. فماتت محترقة في الحال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية