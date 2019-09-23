» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"

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ندى الكامل

يستضيف فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، فى الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس فى ختام مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاقتناص أول ثلاثة نقاط،  لمصالحة الجماهير البيضاء بعد خسارة لقب السوبر المصرى أمام الأهلى الجمعة الماضية.

المدرس الصربي "ميتشو" حرص على مشاهدة عدد من التسجيلات لمباريات زعيم الثغر فى البطولة العربية، بالإضافة إلى مباراة الفريقين الأخيرة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويدرس الصربى ميتشو إجراء عدد من التغيرات فى تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندرى بعد ظهور الفريق بأداء متذبذب فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى، حيث سيغيب عن الأبيض عدد من العناصر الأساسية بالفريق سواء بالإيقاف أو الإصابة، حيث تأكد غياب طارق حامد، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى السوبر المصرى، بالإضافة إلى تأكد غياب محمد عبدالغنى، مدافع الفريق عن المباراة بعد إصابته فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته فى مباراة الأهلى بالسوبر.

فى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وتعويض الهزيمة التى لحقت بالفريق فى نصف نهائى كأس مصر، لذا حرص الجهاز الفنى لزعيم الثغر، بقيادة طلعت يوسف، على الدخول فى معسكر مبكر استعدادا للمباراة لزيادة الانسجام والتركيز بين اللاعبين قبل الموقعة المرتقبة حيث يضع عليها الجميع فى الإسكندرية آمالًا كبيرة لتكون بمثابة خير افتتاحية للفريق فى الموسم المحلى.


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