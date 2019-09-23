» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد

23 سبتمبر 2019 - 10:23 ص

أثارت إطلالة الفنانة السورية، أصالة نصري، سيلا من الانتقادات أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89، حيث ارتدت فستانا أخضر فضفاضا بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، لكنها اعتمدت ارتداء "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ولاقت الإطلالة استهجان عدد كبير من متابعي النجمة، وتجلى ذلك من خلال الكلمات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن عدم إعجابهم لا بلون الفستان ولا بتصميمه.

وأحيت الفنانة السورية حفلاً غنائيًا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.

وتحيي المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين 23 سبتمبر ، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.