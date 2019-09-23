» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

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يقص فريق الأهلى، شريط مبارياته فى رحلة الدفاع عن لقب الدورى بمواجهة سموحة فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويعانى الأهلى من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى الذى سيمتد غيابه لقرابة الشهر ونصف، وكذلك ياسر إبراهيم الذي يعانى من إجهاد فى عضلتي السمانة اليمني واليسرى، فيما لازال موقف عمرو السولية غامضاً من المشاركة فى المباراة نبعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى وجه القدم.

ويستعيد الأهلى فى مواجهة سموحة خدمات أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه، ليعود من جديد لقيادة الدفاع الأحمر، كما يعود رامي ربيعة للظهور فى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

على الجانب الأخر يُراهن العميد حسام حسن المدير الفني لسموحة على عناصر الشباب والخبرة فى تشكيلة فريقه لإسقاط الأهلى، خاصة بعد دخول فريقه في معسكر طويل ببرج العرب استعداداً للمواجهة المرتقبة.


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