» تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا

شاركت الإعلامية، بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو أثناء وصولها إلى مطار جينيف في سويسرا ، من أجل زيارة نجلها ”عبد الرحمن” الذي يدرس هناك .

وأشارت بسمة وهبة إلى إنها أرادت من خلال مقطع الفيديو توثيق هذه اللحظة معربة عن اشتياقها الشديد لابنها.

وقالت: "أنا جاية أشوف عبد الرحمن ابني وحشني أوي وبحبه جدا زي أي أم بتحب ابنها ببقى مشغولة عليه لأنه بيدرس وفي الغربة لوحده" .

وأضافت: "جايبه معايا ملوخية عشان اعمله ملوخية وجايبة حمام ولحمة لأن اللحمة بتاعتنا في مصر حلوة جدا جدا عن هنا.. وجايباله فطير مشلتت لأن هناك مفيش فطير مشتلت وربنا يستر ويعدوا الحاجات دي" .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو قائلة: "كلها شوية واقابل عبد الرحمن ابني حبيبي.. عاملاله مفاجأة مصرية على حق" .