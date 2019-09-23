الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

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أمر ملكى

اليوم الطني

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، عددًا من الأوامر الملكية بشأن وزارتي الدفاع والداخلية، تزامنًا مع احتفال المملكة باليوم الوطني اليوم الإثنين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ 46 ضابطًا و52 فردًا من منسوبي وزارة الحرس الوطني وذلك لمشاركتهم في عملية إعادة الأمل باليمن.

كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بالموافقة على منح أوسمة لـ1239 من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية إعادة الأمل باليمن.

وبشأن وزارة الداخلية، أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي الوزارة لقاء قيامهم بأعمال مميزة.

وأصدر الملك سلمان أيضا أمرا ملكيا بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبد العزيز.

وتأتي هذه الأوامر الملكية، تزامنا مع إحياء المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر ، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.


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