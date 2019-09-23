ريهام سعيد تصدم الجميع بفيديو جديد

خرجت الإعلامية ريهام سعيد، عن صمتها الفترة الأخيرة، وكشفت عن زيادة وزنها عقب توقفها عن العمل، وجلوسها في المنزل خلال الفترة الماضية .



أوضحت ريهام خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" أنها حاليًا ليست إعلامية ولكن ربة منزل عادية جدا، مثل باقي السيدات، مضيفة أن الجلوس في المنزل له مميزات كثيرة، فهي تجلس لوقت أطول مع أولادها وأصبح لديها وقت كافي لعمل الكثير من الأشياء، قائلة: "ابتديت ابقى ست طبيعية وعندي وقت اعمل حاجات كتير واقعد مع أولادي.. قررت أخد بالي من شكلي ومن صحتي اللي كانت باظت خالص".



وعن سلبيات الجلوس في المنزل بلا عمل، أكدت أنه الأكل بلا منازع، وهو ما أدى إلى زيادة وزنها مؤخرًا، قائلة: "قاعدة باكل باستمرار ما أنا مواريش حاجة.. فقررت اعمل ريجيم من بكرا"، كاشفة عن تفاصيل الريجيم الذي ستتبعه، ومطالبة المتابعين بالاستفادة منه إن كانوا بحاجة إليه، على أن تعود بعد 3 أسابيع لتعلن لهم ما وصلت إليه وكيف أصبح وزنها .



وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ‏ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام ‎.‎

وظهرت ريهام سعيد مؤخرا بنيو لوك جديد إذ قامت بتغيير لون شعرها ووضع شعرا مستعارا ليبدو أكثر طولا ‎.‎