سما المصرى تعرض الزواج على عمرو أديب: "معلم"

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سما المصري
سما المصري

متابعات-علا خطاب

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فاجأت الفنانة سما المصري، متابعيها، بتعبير عن إعجابها بالإعلامي عمرو أديب بعد استضافته لـ محمود عبد الفتاح السيسي صاحب صيدليات 19011.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستجرام: “لا احنا نتجوز باه ياعمرو…هههههه…بعيد عن السياسة بصراحة عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز…..الإخوان قارفينا وعمالين يسخنوا الناس ويقولوا محمود السيسي ابن رئيس الجمهورية هو صاحب صيدليات 19011 والجيش شريكه فيها وقعدوا يولولو ذي النسوان يقوم ايه عمك عمرو اديب يروح امبارح جايب محمود السيسي اللي هو في الصوره دي ويطلع يامؤمن لا هو ابن السيسي ولا حاجه ومجرد تشابه اسماء”.

يذكر أن أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبروا أن عمرو أديب استطاع أن يسجل هدفًا قويًا في مرمى القنوات الإخوانية بعد أن ظنوا أنه سيستضيف نجل الرئيس ليتفاجأوا وقت الحلقة أن الضيف شخص آخر، وفق قولهم.


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(( لا احنا نتجوز باه ياعمرو ))...هههههه...بعيد عن السياسه بصراحه عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز.....الإخوان قارفينا وعمالين يسخنوا الناس ويقولوا محمود السيسي ابن رئيس الجمهوريه هو صاحب صيدليات 19011 والجيش شريكه فيها وقعدوا يولولو ذي النسوان يقوم ايه عمك عمرو اديب يروح امبارح جايب محمود السيسي اللي هو في الصوره دي ويطلع يامؤمن لا هو ابن السيسي ولا حاجه ومجرد تشابه اسماء........يعني عمرو قال للخرفان (( خد ياض...لا خلاص روح ياض ))....حرقاااان..عايزين تخربوا البلد ياولاد الكلب هو يعني لو السيسي مشي هتحكمونا انتوا ياانجاس؟؟ دا الشعب فشخكوا قبل كده خلوا عندكم دم....ياعم عمرو يلي نتجوز باه ماتزعليش مني يالميس بس بصراحه جوزك جاب جول في الإخوان من نص الملعب وعاجبني جدا الجول دا بصراحه احنا اتكيفنا....بووووم ????????

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