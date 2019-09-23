» إقالة "كوبر" من تدريب أوزبكستان

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أعلن اتحاد كرة القدم بأوزبكستان إقالة المدير الفنى للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد البداية المخيبة للآمال فى التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتلقت أوزبكستان هزيمة مفاجئة، على يد المنتخب الفلسطيني بنتيجة صفر-2، فى وقت سابق من شهر سبتمبر الجارى، قبل التعادل سلبيا مع العراق بعدها بأيام فى لقاء ودى.

ويقبع المنتخب الأوزبكي فى ذيل المجموعة الرابعة، التى تتصدرها سنغافورة (4 نقاط) ثم فلسطين (3 نقاط) ثم اليمن (نقطتان)، وخاض كل منها مباراتين، بينما تأتي السعودية رابعة بنقطة واحدة ثم أوزبكستان بلا رصيد، ولكل منهما مباراة واحدة.

وقال الاتحاد الأوزبكي في بيان، إنه أنهى التعاقد مع كوبر، الذي تولى المسؤولية في أغسطس 2018 عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر الذي قاده في مونديال روسيا، حيث تلقى "الفراعنة" 3 هزائم وودعوا من الدور الأول.

وأضاف البيان: "الاتحاد يعبر عن امتنانه لكوبر وطاقم التدريب على ما فعلوه مع المنتخب الوطني، ويتمنى لهم حظا أوفر في مسيرتهم المستقبلية".


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