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والدة هنا الزاهد تكشف مفاجأة مدوية عن مرض ابنتها

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هنا الزاهد
هنا الزاهد

متابعات-علا خطاب

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روت والدة الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل الحالة الصحية لابنتها التي تتواجد في مدينة سنغافورة حاليًا، لقضاء شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أن ابنتها أُصيبت بميكروب في المعدة، أدى إلى منعها من تناول أي أطعمة.

وأكدت والدة هنا الزاهد، أنه وفقًا لما أمر به الأطباء فإن ابنتها هنا الزاهد نائمة باستمرار، وتعيش على المحاليل التي يحرص الأطباء المعالجون على تعليقها لها. لافتًة إلى أنّها لا تستطيع الجزم بالوضع الصحيّ لابنتها لأنّها تحت الملاحظة الطبيّة لمدّة 3 أيام، ويتواجد برفقتها زوجها أحمد فهمي، كما أنّه يبيت معها في المستشفى، بحسب موقع "فوشيا".

وأوضحت والدة هنا الزاهد، أنّ الميكروب الذي أُصيبت به ابنتها في معدتها جاء بعد تناولها إحدى الوجبات الغذائية في مطاعم سنغافورة، ولأنّ الأطباء وضعوها تحت الملاحظة، لم يحددوا بعد إذا كان هناك تسمم بسبب الوجبة الغذائية أم أن معدة “هنا” لم تتقبل طبيعة الأطعمة الموجود هناك.

وتطوّرت الحالة الصحيّة للفنانة هنا الزاهد حسبما كشف أحمد فهمي، في منشور جديد له عبر حسابه الخاصّ على موقع التواصل الاجتماعيّ “فيسبوك”، أنّه في حال عدم تحسّن الوضع الصحيّ سيكون هناك تدخّل جراحيّ.

وأكّد أحمد فهمي، أنّ هناك متابعة من أطباء مصريّين تواصلوا مع الأطباء في سنغافورة الذين يتابعون حالة هنا، ووجّه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، فكتب قائلًا: “شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لإني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة”.

واستطرد أحمد فهمي: “الموضوع بايخ ومفاجىء بس بشكر الدكتور أشرف زكي فعلًا والدكاترة المصريين أشرف أبو الهوا وأحمد نجم اللي متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا، وبشكر معالي السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة وعلى رأسهم محمد زغلول وطبعًا ضياء محمد كامل اللي واقف جنبي جامد من مصر، إن شاء الله خير”.

وكشف الفنان المصري أشرف زكي، في تصريح خاصّ لـ”فوشيا”، أنّ الوضع الصحيّ لهنا الزاهد يتمّ متابعته من النقابة، كاشفًا عن اتصال هاتفيّ جمعه بأحمد فهمي للاطلاع على التفاصيل، وأكّد له احتمالية خضوعها لجراحة خلال 3 أيام حال عدم تحسّنها صحيًا.

وأضاف أنّ أحمد فهمي، لن يكمل شهر العسل في حال تحسّنها وسيعود برفقة هنا إلى مصر، في حال كتب الأطباء على خروج من المستشفى.

وحول طبيعة الوضع الصحيّ قال أشرف زكي: “لمست إحراجًا في حال التدخل في هذه الأمور ففضلت عدم السؤال حول التفاصيل”.

وأثار أحمد فهمي، حالة من الجدل بعد نشره صورة لزوجته هنا الزاهد وهي ترقد على السرير الأبيض في أحد المستشفيات في مدينة سنغافورة، مؤكدًا أنّ هذه هي المرّة الثالثة التي تدخل فيها المستشفى لتلقّي العلاج أثناء قضائهما شهر العسل.

وأكّد أحمد فهمي، أنّ البعض من الزملاء يركّز في حياتهما الشخصية ويسألون عن حفلهما ويخوضون في الحديث عن تدخّله في عملها، مطالبًا من يركّزون في حياتهما الخاصّة بالتوقّف عن ذلك.


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