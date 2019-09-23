روسيا تغازل مصر بشأن سوريا

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متابعات – الطيب حسين

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وصف السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، إن الحوار المباشر مع مصر يعد ميزة إيجابية ويجلب المنفعة.

جاء هذا في حديث لوكالة «نوفوستي» حيث أعلن عن تأييده لإنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر.

وصرح «يفيموفز» بأن تكوين مجموعة عمل برلمانية مشتركة تضم روسيا وسوريا ومصر سيكون مفيدا.

وفي وقت سابق، اقترح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، التفكير في إنشاء مجموعة عمل برلمانية ثلاثية القوام، تضم روسيا وسوريا ومصر.

وقال السفير: «أعتقد أن أي اتصالات تشمل البلدان العربية، سواء كانت برلمانية أو سياسية أو اجتماعية عامة، عندما يكون هناك حوار مباشر، تعد دائما ميزة إيجابية. أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة. يمكن للاتصالات على هذا المستوى دائما أن تجلب المنفعة».


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