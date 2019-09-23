» خمس تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي الثنائي الدفاعي محمود متولي، وياسر إبراهيم للإصابة.

وأجرى فايلر 5 تبديلات في تشكيل الأهلي عن المباراة السابقة أمام الزمالك بالسوبر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية

وسط الهجوم: رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : مروان محسن

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة


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