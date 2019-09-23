«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

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متابعات – الطيب حسين

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مصر

المالية

الجنيه المصرى

معيط

زف وزير المالية محمد معيط، بشرى سارة للمواطنين بشأن الجنيه المصري، موضحًا أنه  يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء.

وأكد «معيط» أن الاقتصاد المصري ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وتابع في مؤتمر «مستقبل الاستثمار»: «نتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل... علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم».

وأوضح أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030، موضحا أن الجنيه المصري وفقا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد "الروبل" الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات.

ونوه بأن مصر حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، في قائمة الإيكونومست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019.


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