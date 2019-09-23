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رد مفاجئ من «رانيا يوسف» على منتقدي فستانها

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

أحمد سالم

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رانيا يوسف

مهرجان الجونة

فستان رانيا يوسف

أثارت مجددا الفنانة رانيا يوسف الجدل على السجادة الحمراء، وهذه المرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وردا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها التي وصفها الكثيرون بالجريئة، قالت رانيا يوسف خلال تصريحات صحفية إنها لا تعلم لما كل هذه الضجة على إطلالتها قائلة "الناس مركزة معايا زيادة ودا شيء كويس دا معناه إن أنا موجودة ومحسوسة".

وأضافت رانيا يوسف إن إطلالتها في الجونة لا تستدعي كل هذه الانتقادات مشيرة إلى أنها ارتدت فستان شيك ولطيف وجذاب.

أما فيما يتعلق بردها على المنتقدين قالت رانيا يوسف إنها لا تهتم بالرد وإنما تستقبل الأمر بالضحك الشديد وبخاصة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لفتت انتباه الجميع في افتتاح الجونة بفستان مكشوف الصدر بشكل لافت، ومفتوح من أسفل، مما استدعى أزمة البطانة من جديد.

وكانت يوسف، قد تعرضت العام الماضي، للعديد من الانتقادات اللاذعة، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، بفستان بدون بطانة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.


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