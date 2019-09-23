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والدة «هنا الزاهد» تفجر مفاجأة عن مرضها

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هنا الزاهد
هنا الزاهد

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مرض هنا الزاهد

هنا الزاهد اليوم

كشفت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، سبب تدهور الحالة الصحية لنجلتها أثناء قضاء شهر العسل بسنغافورة.

وقالت «المنزلاوي» إن سبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها ابنتها يرجع إلى تناولها وجبات طعام آسيوية لم تستطع تحملها.

وحول حالتها الصحة حاليًا ذكرت، أنها أصبحت مستقرة، وتتواجد هذه الفترة في إحدى المستشفيات هناك بحسب «الدستور».

وقالت إنه من المنتظر أن تخرج «هنا» من المستشفى خلال الفترة المقبلة، لأن صحتها أصبحت أفضل ومن المقرر أن تعود للقاهرة قريبًا.


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