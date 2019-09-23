الدولار يرتفع أمام الجنيه فى التعاملات المسائية

23 سبتمبر 2019 - 09:29 م

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعاره في تعاملات الصباح.

وسجلت العملة الخضراء ارتفاعًا في بنوك البركة وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان.

وبلغت قيمة الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع مرتفعة قرشًا واحدًا.

في حين صعد سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، بينما تراجع قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي ظل السعر ثابتًا عند 16.26 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، في حين استقر في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.