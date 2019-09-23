فرنسا تساهم بـ200 مليون دولار لإخماد حرائق الأمازون

23 سبتمبر 2019 - 11:10 م

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن بلاده ستساهم بمقدار 200 مليون دولار؛ لدعم عملية إطفاء الحرائق في غابات الأمازون.



جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة الخاصة بالحرائق، والتي أقيمت على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار ماكرون أن ألمانيا والنرويج ساهمتا بشكل كبير من أجل إطفاء الحرائق، مؤكّداً أن الجميع يسعى للعمل مع البرازيل لإخمادها.

وشدّد على ضرورة وضع خطة عمل وتقويم من أجل إخماد الحرائق، مشيراً أن فرنسا ستُقدم 200 مليون دولار للمساهمة في الخطة.

وفي حديثه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، بيّن ماكرون أن هناك حاجة ملحة لتحرك عاجل في قضية التغيّر المناخي.

ودعا ماكرون إلى عدم القبول بأي أجندة تجارية تتعارض مع أجندة المناخ، مضيفا: "لا بد أن نكون أصحاب موقف حاسم في مشاوراتنا حول المناخ".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه ليس مع إجراء حوار مع الدول المخالفة لاتفاق باريس للمناخ، مبيّناً أن هناك حاجة ماسة للشباب لرفع مستوى الكفاح مع التغيّر المناخي.

وفي معرض حديثه، أوضح ماكرون أنه بلاده ستودع 1.5 مليار يورو في صندوق المناخ الأخضر، داعياً الدول المُساهمة في الصندوق لرفع مستوى إسهامها.