  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 م
بحث متقدم
السيسي خلال مؤتمر الشباب

الكشف عن محاولة اغتيال السيسي باستراحة المعمورة

كوكب الأرض

هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة كبرى على كوكب الأرض

السيسي وترامب

الرئيس الأمريكي: الفوضى عمّت مصر وتوقفت بمجيء "السيسي"

بألف هنا

«المصريون».. تكشف المستور فى عالم السحر والأعمال

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه فى التعاملات المسائية

أرشيفية

جرائم باسم «الاختلال النفسى».. الجانى «مجنون» فمن المسؤول؟

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة دعم التموين إلى 100 جنيه للفرد

رمضان

هجوم ناري من «محمد رمضان» ضد «الجزيرة» و«الإخوان»

السيسي وكونتي

«السيسي» و«كونتي» يبحثان قضية «ريجيني»

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكافئ صاحب تغريدة بهذه الأمر

فرنسا تساهم بـ200 مليون دولار لإخماد حرائق الأمازون

عرب وعالم

حرائق الامازون
حرائق الامازون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بأرقام خيالية.. منحة فرنسية لـ"لبنان"

#

عبدالمنعم سعيد يكشف معلومة هامة بشأن إيرادات قناة السويس

#

سرقة مرحاض ذهبى بـ مليون دولار ببريطانيا

#

تصريحات غريبة لرئيس البرازيل عن حرائق الأمازون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن بلاده ستساهم بمقدار 200 مليون دولار؛ لدعم عملية إطفاء الحرائق في غابات الأمازون.
جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة الخاصة بالحرائق، والتي أقيمت على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار ماكرون أن ألمانيا والنرويج ساهمتا بشكل كبير من أجل إطفاء الحرائق، مؤكّداً أن الجميع يسعى للعمل مع البرازيل لإخمادها.
وشدّد على ضرورة وضع خطة عمل وتقويم من أجل إخماد الحرائق، مشيراً أن فرنسا ستُقدم 200 مليون دولار للمساهمة في الخطة.
وفي حديثه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، بيّن ماكرون أن هناك حاجة ملحة لتحرك عاجل في قضية التغيّر المناخي.
ودعا ماكرون إلى عدم القبول بأي أجندة تجارية تتعارض مع أجندة المناخ، مضيفا: "لا بد أن نكون أصحاب موقف حاسم في مشاوراتنا حول المناخ".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه ليس مع إجراء حوار مع الدول المخالفة لاتفاق باريس للمناخ، مبيّناً أن هناك حاجة ماسة للشباب لرفع مستوى الكفاح مع التغيّر المناخي.
وفي معرض حديثه، أوضح ماكرون أنه بلاده ستودع 1.5 مليار يورو في صندوق المناخ الأخضر، داعياً الدول المُساهمة في الصندوق لرفع مستوى إسهامها.
وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ أسابيع، وبحسب صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي، فإن المساحة التي أتت عليها النيران، تفوق ما التهمته العام الماضي بنسبة 82 بالمئة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق محطة المنيا
» خطة جديدة لتطوير هيئة النقل العام.. تفاصيل
» متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم
» الزمالك يعبر الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري
» ترامب يعرض الوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير
» ترامب يفاجئ الجميع بحضور قمة المناخ
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» تحذير عاجل للملك سلمان
» الأهلي يفتتح الموسم بالفوز على سموحة بهدف نظيف
» بعد إخلائها.. ماس كهربائي وراء حريق مدرسة بنجع حمادي
» أول رد من عائلة «الأب السعودي» الذي عذب ابنته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية