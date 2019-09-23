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ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن سيطرتها على "بئر علاق"

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أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، بسط سيطرتها الكاملة على منطقة بير علاق، جنوبي طرابلس، بعد معارك طاحنة، وفق بيان لعملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.
وقال البيان إن المعارم انتهت بفرار قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، ومعه "المرتزقة" الروس الذين يقاتلون إلى جانبه.
وأضاف أن سلاح الجو، التابع لحكومة الوفاق، تعامل مع تجمع لآمري الحرب، بينهم عبد الحكيم مقيدش، آمر (قائد) محور السبيعة الهارب من العدالة والمتهم المطلوب بقتل الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء، وفق البيان، من دون توضيح مصيره.
وعلى مدي يومين، الأحد والإثنين، شهدت منطقة بئر علاق معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق بعدما حاولت قوات حفتر التقدم نحو منطقة العزيزية جنوبي طرابلس.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.
إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية "محدودة" في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها. -

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