هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة كبرى على كوكب الأرض

23 سبتمبر 2019 - 11:37 م

أكد الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية، إن القارة الإفريقية لم تشارك في صنع مشكلة التغيرات المناخية ولكنها تضررت من أثارها «يريدون أن يشركونا معهم في تلك المسؤولية ولم نكن شركاء من الأساس».



وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TeN»، أن هناك الكثير من التغييرات المناخية بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الأرض وهو ما يؤدى لوجود الكثير من التغيرات المناخية مثل ذوبان الجليد واختفاء قطع من الأراضي، موضحا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين سيؤدى إلى كارثة مثل اختفاء دول كـ«المالديف».

