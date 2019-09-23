الكشف عن محاولة اغتيال السيسي باستراحة المعمورة

23 سبتمبر 2019 - 11:45 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن محاولة عناصر الإخوان للتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تواجده باستراحة المعمورة، حيث استأجرت بعض عناصر الإخوان إحدى الشقق المقابلة للاستراحة، واستعانت بمعدات تصوير وكاميرا تمكنهم من رؤية الرئيس.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذه الكاميرا كان يتناوب عليها شخصين هما محمود هاني سعد قبلان، وأحمد إمام نجم، وذلك لرصد تحركات الرئيس وكانوا على اتصال بقياداتهم في تركيا وإبلاغهم بكل التفاصيل.

