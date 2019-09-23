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استراحة المعمورة

مفاجأة مدوية في اعترافات خلية رصد استراحة المعمورة

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مفاجأة مدوية في اعترافات خلية رصد استراحة المعمورة

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استراحة المعمورة
استراحة المعمورة

المصريون ـ متابعات

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فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة في قضية مراقبة ورصد التحركات داخل استراحة الرئاسة بمنطقة المعمورة، مشيرا إلى أن الإرهابيين خلال التحقيقات وجه لهم سؤالا عن كيفية معرفتهم بتوقيتات التحركات داخل الاستراحة.
وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، مساء الاثنين،  "كانت المفاجأة أن هناك أحد الأشخاص كان يبلغهم بهذه المعلومات من داخل الاستراحة نفسها"، ما دعا أديب إلى توجيه سؤال إلى المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "أنت كنت شغال في أي مشروع يا محمد يا علي؟؟؟
جدير بالذكر أن المقاول الهارب محمد علي له إحدى شركات المقاولات المعروفة باسم أملاك، والتي كانت تعمل على تجديد الاستراحة، وقد أكد علي بنفسه في فيديوهاته التي أذاعها على موقع "يوتيوب".


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