مفاجأة مدوية في اعترافات خلية رصد استراحة المعمورة

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة في قضية مراقبة ورصد التحركات داخل استراحة الرئاسة بمنطقة المعمورة، مشيرا إلى أن الإرهابيين خلال التحقيقات وجه لهم سؤالا عن كيفية معرفتهم بتوقيتات التحركات داخل الاستراحة.



وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "كانت المفاجأة أن هناك أحد الأشخاص كان يبلغهم بهذه المعلومات من داخل الاستراحة نفسها"، ما دعا أديب إلى توجيه سؤال إلى المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "أنت كنت شغال في أي مشروع يا محمد يا علي؟؟؟

