» شاهد .. فنانة شهيرة تقبل يد زوجها على الهواء

24 سبتمبر 2019 - 06:38 ص

قبّلت الفنانة شيرين عبد الوهاب يد زوجها المطرب حسام حبيب أثناء وجودها في حفل بالمملكة العربية السعودية.



قالت شيرين أثناء الحفل :" كلنا بنمر بفترات صعبة وأنا إنسانة .. لكن أنا جيت النهاردة عشانكوا عشان انتوا عايزيني أجي"، من ثم طلبت من حسام الصعود على خشبة المسرح والحديث بدلاَ منها حتى لا تلحق بها الأزامات مجددًا، وقامت بتقبيل يده بلافته رومانسية منها.



وتحدث زوجها حسام حبيب ، مهنئا السعودية في يومها الوطني رقم 89 ، مؤكدًا أنه يعتبر السعودية بلده الثاني.