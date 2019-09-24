» فنان شهير يهاجم المقاول الهارب: يا "حـ...."

أحمد عادل شعبان
شن الفنان أحمد فلوكس هجوما شرسا على المقاول الهارب محمد علي ، واصفا إياه بألفاظ خارجة .
وقال "فلوكس" في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بـ"انستجرام" : "دا جبان و (حيــ.....) .. برد عليه لأن خولت له نفسه الإيقاع بين الجيش والشعب".
وأضاف: "فيه مشاكل والأسعار ارتفعت .. دا بيحصل في كل الدول .. مش عندنا بس .. ولو الصحة فيها مشكلة .. طب الدكاترة والممرضات دول منين.. مش من الشعب؟".
واستدرك: "محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية"
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